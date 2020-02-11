الجيش العراقي: للقادة الشهداء الدور الاكبر في النصر على داعش

2020/02/11 | 14:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس اركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عثمان الغانمي، الثلاثاء، أن الجيش العراقي سيبقى حاميا للدستور العراقي وداعما للعملية السياسية والديمق...

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