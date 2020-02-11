2020/02/11 | 14:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو..ضغوطات سياسية تعصف بمهمة علاوي في تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو..ضغوطات سياسية تعصف بمهمة علاوي في تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).