2020/02/11 | 14:59 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قروض السكن في العراق.. مسكنات مؤقتة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز..
بدأت مصارف محلية في العراق تأمين قروض لتمويل بناء المنازل، وسط أزمة سكن حادة يعاني منها المواطنون.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قروض السكن في العراق.. مسكنات مؤقتة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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