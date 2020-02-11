قروض السكن في العراق.. مسكنات مؤقتة

2020/02/11 | 14:59 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



بدأت مصارف محلية في العراق تأمين قروض لتمويل بناء المنازل، وسط أزمة سكن حادة يعاني منها المواطنون.

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