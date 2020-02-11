نائب ينشر وثيقة

2020/02/11 | 14:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادنشر النائب باسم خشان، اليوم الثلاثاء، وثيقة قال انها تمثل قرارا " يسر الأصدقاء ويغيض الصدريين"، فيما اتهم الهيأة السياسية للتيار الصدري بسرقة أموال الدولة .وكتب خشان في صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، ان" محكمة جنايات الرصافة أكدت بصفتها التمييزية أنني عضو في مجلس النواب وأتمتع بالحصانة القضائية، وهذا يثبت للصدريين ما ينكرونه لأنهم يريدون أن يبرروا باطل قائدهم وتجاوزه على حقي وحق عشرين الف ناخب ما كان جلهم ليصوتوا للصدر نفسه.واضاف، ان" ما تسلمته الهيأة السياسية من رواتب حماية رفاه العارضي وما استقطعته من أموال هي سرقة من أموال الدولة، وهذا القرار دليل على ذلك!".وتابع، انه" بالنسبة لرفاه العارضي فقد أثبت هذا القرار انتحالها صفة نائب وهذه جريمة يعاقب عليها القانون، ومحكمة التحقيق تنظر دعوى جزائية ضدها! ".واكمل خشان" أتمنى أن يدرك خصومي انني لا أتنازل عن حقي ولا عن حق من منحوني ثقتهم وانتخبوني، ولا عن أموال الدولة التي نهبها التيار الصدري!".

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