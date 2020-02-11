الشيخ جمال الضاري يبحث مع بوغدانوف إصلاح العملية السياسية وحقن الدم العراقي

2020/02/11 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري، في موسكو مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف تطورات الأوضاع في العراق.

وجدد الشيخ جمال الضاري دعوته لإقامة مؤتمر حوار وطني عراقي برعاية وضمانات دولية، من اجل إصلاح العملية السياسية وحقن الدم العراقي وإبعاد شبح التقسيم، داعيا في الوقت نفسه روسيا للعب دور اكبر في هذا الشأن، خصوصا وأنها من أوائل الدول التي دعت للحوار الوطني عبر مؤتمر دولي ضامن لمخرجاته، مؤكدا ضرورة النظر لمطالب المتظاهرين السلميين والحاجة الدولية والإقليمية وسعيها الى تخفيف التوتر في العراق والمنطقة.

من جهته رحب بوغدانوف بدعوة الأمين العام للمشروع الوطني العراقي لإقامة مؤتمر حوار يجمع كل الأطراف العراقية، وأنه يشاركه وصفه للمشهد العراقي بأنه خطير والتحديات كبيرة، مؤكدا أن بلاده ملتزمة بدعم العراق وشعبه وتراقب عن كثب تسارع الأحداث في الشارع العراقي، وان موقف روسيا مبدئي وثابت تجاه عراق واحد، مستقر وآمن، وتدعم بكل ما يصب في ذلك ويدعم استقرار المنطقة.

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