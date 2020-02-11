اتلاف مواد غذائية في مديرية جمرك المنطقة الوسطى

2020/02/11 | 15:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الثلاثاء، إتلاف مواد غذائية ( زيت الزيتون علامة جبل عفرين ) منتهية الصلاحية في مديرية جمرك المنطقة الوسطى .وقالت الهيئة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “عملية الاتلاف تمت من قبل لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض مع الجهات الساندة العاملة في المديرية” .واضافت الهيئة انها “اتخذت الإجراءات القانونية بحق […]

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