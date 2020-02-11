ماذا ستتضمن مدينة الحبانية الجديدة ومن سيبنيها ومتى سينطلق العمل بها؟

2020/02/11 | 15:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الثلاثاء، عن المصادقة النهائية على مشروع مدينة الحبانية الجديدة والذي يُعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في العراق، والتي ستضم مصانع صديقة للبيئة، وجامعات ومعاهد حديثة، ومراكز تدريب وتطوير متخصصة، وعدد من الفنادق … Readmore

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