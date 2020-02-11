البرد يصرع منتسباً في الحشد الشعبي في الموصل

2020/02/11 | 15:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [نينوى-اين] استشهد المقاتل في الحشد الشعبي صلاح كريم العواجي، الثلاثاء، اثناء أداء الواجب في محافظة نينوى بسبب موجة البرد الشديدة.

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