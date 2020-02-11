علاوي يهدد بالغاء التكليف: مستعد لأخذ اول طائرة الى بيروت

2020/02/11 | 15:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء، ان رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، هدد بالاعتذار عن تشكيل الحكومة الجديدة لعدة أسباب بينها إملاءات الكتل السياسية وضيق الوقت، وتلقيه لتحذيرات بعدم التصويت على منحه الثقة في البرلمان.

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