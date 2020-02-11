الأنبار على موعد مع أحد أكبر المشاريع السياحية والصناعية في العراق

2020/02/11 | 15:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، المصادقة النهائية على مشروع مدينة الحبانية الجديدة، مشيرة الى أنه “أحد اهم المشاريع الاستراتيجية في العراق”.وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلتقه “يس عراق”، أن “وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، أعلن، عن المصادقة النهائية على مشروع مدينة الحبانية الجديدة والذي يُعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في […]

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