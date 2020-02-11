شاهد.. ألسنة اللهب تلتهم مروحية سورية في الجو إثناء سقوطها بنيران مجهولة

2020/02/11 | 15:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد التهمت السنة النيران، طائرة مروحية تابعة للجيش السوري، بعد اسقاطها من قبل نيران مجهولة.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن “طائرة مروحية تابعة للنظام السوري سقطت بعد استهدافها في أجواء النيرب – قميناس بريف إدلب الشمالي الشرقي، حيث شوهدت ألسنة النيران تشتعل بالطائرة وهي تهوي في المنطقة، ولم ترد معلومات حتى اللحظة […]

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