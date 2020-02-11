تغييرات كبرى في التطبيق الأشهر في العالم

2020/02/11 | 15:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرحت شركة “مايكروسوفت” الأمريكية تحديثا لتطبيقها الأشهر في العالم، بحيث يكون أسرع وأبسط على الهواتف الذكية.وأشار موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص إلى أن “مايكروسوفت” طرحت تحديثا لتطبيق برامج “أوفيس” على الهواتف الذكية، بحيث يكون أسرع وأبسط.وحرصت “مايكروسوفت” على ألا تضيف ميزات جديدة معقدة إلى تطبيقها، حتى لا تؤثر على سرعة وبساطة تشغيل التطبيق.وسيكون […]

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