علاوي يعلن عن استعداده لانهاء تكليفه والطيران الى بيروت .. لأسباب معينة من اهمها ..؟!!

2020/02/11 | 15:11 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قال مصدر مقرّب من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، إنّ الأخير لوّح لأطراف سياسية عدة بأنه على استعداد لأخذ أول طائرة متجهة إلى بيروت، في إشارة إلى اعتذاره عن التكليف إذا استمرّت عملية الابتزاز والإملاءات الحالية عليه.

وذكر المصدر في تصريح لـ " وسائل اعلام عربية إن القوى العر...

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