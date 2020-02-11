أرودغان يتوعد النظام السوري: سيدفعون الثمن باهظا

2020/02/11 | 15:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توعد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يوم الثلاثاء النظام السوري بدفعه "الثمن باهظا" في حال تكرار مهاجمته القوات التركية.

وقال أردوغان في كلمة له اليوم ان "الحكومة السورية ستدفع ثمنا باهظا للغاية لهجومها على الجنود الأتراك".

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