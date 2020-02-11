شاهد: تغير ملفت على جسد اللاعب محمد صلاح.. خبير يكشف السر

2020/02/11 | 15:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة رصدت عدد من الصفحات الرياضية، اختلافا واضحا في جسم اللاعب المصري المحترف في نادي ليفربول، الان، مقارنة مع بداية انتقاله في 2014 للعب مع نادي تشيلسي الإنكليزي حيث كان صلاح يمتلك جسدا رياضيا، ولكنه لم يكن كاللاعبين الأخرين مثل كريستيانو رونالدو الذي يمتلك الجسد الرياضي الممتلئ بالعضلات.السر في ذلك كشفه خبير […]

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