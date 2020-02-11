مقترح برلماني لتجاوز الخلاف على اتفاقية العراق والصين

2020/02/11 | 15:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تيار الحكمة عباس سروط، على أهمية حضور ممثلين عن الحكومتين العراقية والصينية إلى مجلس النواب لتوضيح تفاصيل الاتفاقية بين البلدين من أجل إنهاء حالة الجدل واللغط حولها.وقال سروط في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز” اليوم الثلاثاء، إن “الاتفاقية مع الصين من حيث المبدأ فانها ستخدم البلد بحسب وجهة نظر البعض على […]

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