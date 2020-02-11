2020/02/11 | 15:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

انخفض مؤشر البورصة في جلسة منتصف الاسبوع، الثلاثاء، بنسبة 1.08%.

جرى خلال الجلسة تداول 857,9 مليون سهم بقيمة 842,7 مليون دينار.

14 سهم ضغطت على أداء المؤشر تقدمها أسهم المصرف الوطني بـ10.00% وأسهم بغداد لمواد التغليف بـ9.09%.

وارتفعت سبعة أسهم في جلسة اليوم تقدمها أسهم الخليج للتأمين بـ9.38% ومصرف الخليج بـ7.69%.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البورصة تنخفض بنسبة 1.08%) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البورصة تنخفض بنسبة 1.08%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).