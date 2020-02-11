سلطة الطيران تصدر أمرا بإعفاء تكليف علي خليل إبراهيم من مهام مدير عام السلطة

2020/02/11 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

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أصدرت سلطة الطيران المدني أمرا بإنهاء تكليف علي خليل ابراهيم من مهام مدير عام السلطة.

وكشفت وثيقة لسلطة الطيران التابعة لمجلس الوزراء، موقعة من قبل معاون المدير العام للسلطة، صدور أمر إداري يتضمن انهاء تكليف علي خليل ابراهيم من مهام مدير عام سلطة الطيران المدني اعتبارا من العاشر من شباط الحالي.

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