مسلحون يستهدفون رتلا أمنيا تابعا لإحدى الشركات العاملة في العراق

2020/02/11 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استُهدف رتل تابع لإحدى الشركات العاملة في العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني ان مجموعة مسلحة تستقل عجلة، أقدمت على استهداف رتل أمني تابع لإحدى الشركات العاملة في العراق يحمل مواد غذائية، بواسطة رمي عبوة محلية الصنع، مما ادى الى احتراق إحدى عجلات الرتل، دون خسائر بشرية، ضمن منطقة العدوانية على الطريق الدولي السريع.

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