قائد شرطة النجف يوجه بتأمين ساحة الصدرين وتعزيزها بعدد من المنتسبين

2020/02/11 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

وجه قائد شرطة النجف، العميد فائق فليح الفتلاوي، الثلاثاء (11 شباط 2020)، بتأمين ساحة الصدرين وتعزي...





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