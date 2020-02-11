2020/02/11 | 15:24 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة برلمانية مؤلفة من النائب صادق السليطي والنائب قصي الياسري تعلن الغاء امر نقل فرقة الاستكشافات النفطية الاولى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/11 | 15:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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