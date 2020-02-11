"مدينة داخل مدينة".. اربيل تستعد لافتتاح احدى اكبر حدائق الشرق الاوسط

2020/02/11 | 15:24 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتاج الجولة الواحدة داخل حديقة حيوانات اربيل الى 6 ساعات

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