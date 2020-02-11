منصور الريكان - ساحات الحرية ،،،،،،،

2020/02/11 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منصور_الريكان بساحات الحرية يلتقي الأبطال من كل البقاع يهتفونْ والمد قادم من جنوب الوطن المذبوح من أوثان ساستنا بإسم الدين باعونا كما باعوا البعير وما حملْيا أيها الوطن المدجج بالحراب تلّون الداعونْوأرى النشيد يهلل عاش الضميرْمن داخل الخيم ارتشفنا الشاي حتى والعصيرْوحملنا في ولهٍ خيوط محبة العشاق صحنا مات في وطني الضميرْوأنا أردد والحشود تجمهروا أين المصيرْوأرى جموع الأمهات على مسار ......

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