حسن خليل غريب - صوت الفقراء صوت الله على الأرض

2020/02/11 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_خليل_غريب فلتتوحد المؤسسات الدينية من أجل إعلائهيحذِّر الله الأغنياء قبل أي شيء آخر، من مغبة التعدي على حقوق الفقراء.وهذا ما نصَّت عليه الكتب المقدَّسة بوضوح ما بعده وضوح.جاء تحذيره في الكتاب المقدس، صارخاً: (وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا الشَّبَاعَى، لأَنَّكُمْ سَتَجُوعُونَ.وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا الضَّاحِكُونَ الآنَ، لأَنَّكُمْ سَتَحْزَنُونَ وَتَبْكُونَ).(لوقا 6: 25(.وحثَّهم على فتح أيديهم للفقراء آمر......

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