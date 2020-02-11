تيسير عبدالجبار الآلوسي - إدانة خطاب دجالي التدين والقدسية الزائفة التي تهاجم إيقونات الثورة المسعفات

2020/02/11 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تيسير_عبدالجبار_الآلوسي بعد افتضاح جرائم القتل والاغتيال والاختطاف ومجمل ما ارتكبوا من همجية وحشية وطابع سادي فاشي في أشكال التعذيب المحظور دوليا ومجمل ما تعارض ولوائح حقوق الإنسان جاء عبثهم الإجرامي وما اتسمت به أساليب خطابهم لتهاجم فتيات الثورة ونسوتها تشويها وإسفافا، بأحط ما يمكن أن يتضمن خطاب أي جهة في صراع سياسي، حتى بات ذلك علامة فارقة لسطحية منطقهم وانحداراً به إلى درك شكلانيات بائسة خارجة على كل الأعراف والقيم ال......

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