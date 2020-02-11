2020/02/11 | 15:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفية : علاوي امامه مفاوضات شاقة وصعبة خلال الفتره المقبلة

المستقلة ...اكد مستشار رئيس الجمهورية السابق فرهاد علاء الدين أن الانباء التي تشير الى استقالة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي غير صحيحة.

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