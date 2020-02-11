القوات السورية تنسحب من بلدة النيرب

2020/02/11 | 15:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أن القوات السورية الحكومية غادرت بلدة النيرب، بعد إسقاط طائرة هليكوبتر سورية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزارة الدفاع التركية القول إن "طائرة هليكوبتر سورية أُسقطت مع بدء هجوم في المنطقة".

وكان مراسل "سبوتنيك" قد أفاد، في وقت سابق، بأن "معارك عنيفة تدور في هذه الأثناء بين وحدات من الجيش السوري وبين مسلحي تنظيم القاعدة على محور بلدة النيرب غرب سراقب بريف إدلب الشرقي".

وقال المراسل إن "وحدات من الجيش السوري تتصدى لمحاولة هجوم تنفذها المجموعات المسلحة عل محور النيرب وسط اشتباكات عنيفة تشهدها المنطقة".

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