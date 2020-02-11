إصابة 9 من عائلة واحدة بفيروس كورونا

2020/02/11 | 15:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأصيب 9 أفراد من عائلة واحدة بفيروس كورونا المميت؛ بعد تناولهم وجبة معا، دون إدراك أن اثنين منهم مصابون بالفيروس، في مدينة هونغ كونغ.وأعلن مسؤولو الصحة في المدينة عن إصابة 10 حالات جديدة بفيروس كورونا من بينها عائلة من 9 أفراد بعد تناولهم وجبة عائلية معا، ولذلك يحذر المسؤولون من تناول الوجبات الجماعية وتناول السوائل في أوان مشتركة.وبهذا يصل عدد الإصابة بفيروس كورونا إلى أكثر من 40600 حالة حول العالم، في حين وصل عدد الوفيات تقريبا ألف شخص، ووصل عدد الإصابة بالعدوى في مدينة هونغ كونغ حتى الآن إلى 36 حالة.وحسب صحيفة ”ديلي ميل“ أصيبت العائلة بالعدوى عند عودة اثنين من أفرادها من إحدى مدن الصين الأخرى، وعند اجتماع العائلة لتناول وجبة العشاء كانت أعراض المرض غير ظاهرة بوضوح، لكن بعد تناول الوجبة بدأت تظهر على العديد منهم آثار واضحة للمرض.وبحلول يوم الأحد، ثبتت إصابة رجل يبلغ من العمر 22 عاما في العائلة وجدته بفيروس كورونا، وفي نفس الليلة تم تشخيص 7 آخرين حضروا حفل العشاء.ووفقا للفحوصات الطبية، أصابت العدوى اثنين من الضيوف والوالدين و3 أبناء واثنين من أقارب العائلة، ولدى عودته إلى البر الرئيسي للصين في نهاية الشهر، كان أحد أفراد العائلة المصابين بدأ بنشر الفيروس قبل أن يتم رصده ووضعه قيد الحجر الصحي.وقالت خبيرة الأمراض المعدية في الصين الدكتورة شوانغ شوك كوان، ”إننا نواجه صعوبات كبيرة في عزل الحالات المشكوك فيها، ونتعقب هؤلاء الأفراد الذين كانوا على اتصال مباشر بالمرضى المصابين بالتأكيد“.وأظهرت دراسة حديثة، أنه مثل معظم الفيروسات التنفسية، فإن فيروس كورونا قابل للانتقال عن طريق العطس وقطرات اللعاب، وفي حالة ظهور أعراض شديدة على الشخص يجب حجزه صحيا لمدة أسبوعين.وذكر أحد الأبحاث، أن فيروس كورونا المعروف حاليا باسم ”2019-nCoV“، يمكنه الانتشار من خلال استخدام المقاعد العامة والمرحاض.

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