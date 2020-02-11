سولشكاير: مهاجمنا الجديد جاهز امام تشيلسي

2020/02/11 | 15:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد المدير الفني لمانشستر يونايتد، أولي غونار سولسكاير، اليوم الثلاثاء، أن لاعبه النيجيري أوديون إيغالو، سيشارك في لقاء تشيلسي المقبل.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على تشيلسي، مساء الإثنين المقبل، بملعب ستامفورد بريدج، ضمن مباريات الجولة 26 للبريميرليغ.

وبحسب ما أعلنه سولسكاير عبر شبكة "سكاي سبورتس"، فإن "إيغالو سيشارك في المباراة على الرغم من غيابه عن معسكر إسبانيا، بسبب مخاوف بشأن قيود السفر".

وانضم إيغالو (30 عامًا) إلى مانشستر يونايتد في اليوم الأخير للميركاتو الشتوي، قادمًا من شنغهاي شينهوا الصيني على سبيل الإعارة، لكنه لم يتوجه مع الفريق إلى إسبانيا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال سولسكاير: "نعم، إيغالو سيسافر معنا إلى لندن".

وأضاف: "سنرى فقط لياقته البدنية هذا الأسبوع، وأعتقد أنه سيكون جاهزًا بقوة".

وأتم: "نريد أن نحصل عليه في أسرع وقت، لأنه بالطبع متشوق للعب معنا".

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