برشلونة سيضحي بغريزمان

2020/02/11 | 15:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الثلاثاء، أن برشلونة يفكر في إجراء صفقة تبادلية، من أجل إعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان إلى "كامب نو"، في الصيف المقبل.

وكان نيمار قد رحل عن برشلونة وانضم إلى سان جيرمان، في صيف 2017، بعد تسديد الشرط الجزائي الذي بلغ 222 مليون يورو.

وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن "برشلونة يسعى لإجراء صفقة تبادلية ينتقل على إثرها أنطوان غريزمان إلى سان جيرمان، مقابل استعادة نيمار".

وأشار التقرير إلى أنه "في حالة عدم اقتناع الإدارة الباريسية باسم غريزمان وعقد الصفقة، سيتم بيع النجم الفرنسي الذي انتقل للبارسا الصيف الماضي، من أجل توفير الأموال اللازمة لجلب نيمار".

وكان إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، قد كشف مؤخرا عن إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة عقب انتهاء الموسم الجاري.

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