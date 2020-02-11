موجة البرد “تقتل” منتسبا في الحشد الشعبي اثناء الواجب في الموصل

2020/02/11 | 15:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لقي مقاتل في الحشد الشعبي، مصرعه اثناء الواجب في منطقة الحضر بمحافظة الموصل بسبب شدة البرودة.وقالت هيئة الحشد في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “اللواء 25 بالحشد الشعبي يزف الشهيد صلاح كريم العواجي أثناء تأدية الواجب المقدس بسبب الطقس البارد والانجماد مما ادى الى فقده حياته في قاطع الحضر […]

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