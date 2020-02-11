مقتل 12 مدنياً في غارات استهدفت مدينة إدلب

2020/02/11 | 15:55 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دمشق مؤخراً السيطرة على طريق استراتيجي - صورة ارشيفية

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