2020/02/11 | 15:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أعلنت مديرية تحقيق بغداد في هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكنها من ضبط مسؤول في الهيئة العامة للآثار والتراث رفقة متهم آخر، متلبسين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهما مبلغ رشوة.وأشارت المديرية، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العملية، إلى أن ملاكاتها … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مسؤولين في الهيئة العامة للآثار والتراث وهما يتلقيان رشوة عن تغيير الكشف الخاص بأحد المباني الأثرية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مسؤولين في الهيئة العامة للآثار والتراث وهما يتلقيان رشوة عن تغيير الكشف الخاص بأحد المباني الأثرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).