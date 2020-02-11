محمود الشيخ - نشوء تيارات وحراكات يتطلب من القائمين عليها

2020/02/11 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_الشيخ شهدت الساحة الفلسطينية حالة ارباك لمحتلف القوى السياسيه على الساحة الفلسطينيه، لان كافة القوى لم تتمكن من تحقيق شعاراتها السياسيه ، وادى اتفاق اوسلو الى تمكين الإحتلال من ترسيخ احتلاله للضفة الغربية والتحكم بقطاع غزه حكما قرقوشيا ، ثم جاء اتفاق ترامب نتنياهو ( صفقة القرن ) ليكمل الإضطراب زالإرباك ، فأصيبت بالصدمه ، بناء على ذلك لم يعد لديها القدره على التفكير كيف تتصرف في ظل ضعفها من جهه ن وتخليها......

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