عضو بالنزاهة النيابية يفصح عن الجهات “المعرقلة” لقانون تمليك العشوائيات

2020/02/11 | 16:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم عضو لجنة النزاهة النيابية كاظم الصيادي، الثلاثاء، الأحزاب الكبيرة في السلطتين التشريعية والتنفيذية بعرقلة التصويت على قانون تمليك العشوائيات، مؤكدا أن الأحزاب السياسية الكبيرة تستغل فقر المواطنين الذين يقطنون العشوائيات مع قرب الانتخابات البرلمانية.وقال الصيادي، إن “اكثر من ٦ ملايين نسمة يتعرضون للابتزاز والمساومات مع قرب الانتخابات البرلمانية”، مبينا أن “أحزاب السلطة داخل […]

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