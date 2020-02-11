2020/02/11 | 16:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشابندر مخاطبا علاوي: ما يجوز لك يجوز لغيرك أيضا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/11 | 16:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر مخاطبا علاوي: ما يجوز لك يجوز لغيرك أيضا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشابندر مخاطبا علاوي: ما يجوز لك يجوز لغيرك أيضا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).