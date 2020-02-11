الحرس الثوري الإيراني: واشنطن تتكتم على خسائرها في عين الأسد

2020/02/11 | 16:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الحرس الثوري الإيراني، ان الولايات المتحدة لا تعترف بمقتل جنودها، في القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد بالعراق.

وعلق المتحدث باسم الحرس الثوري رمضان شريف، على إعلان البنتاغون تشخيص إصابة مئة وتسعة جنود أميركيين بإصابات خفيفة في المخ، نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني، الذي تعرضت له قاعدة عين الأسد بالأنبار الشهر الماضي، علق بالقول، ان كلمة قتيل تبدلت إلى مصاب بارتجاج في الدماغ في أدبيات أميركا، على حد تعبيره، مضيفا ان واشنطن تتكتم على خسائرها في عين الأسد.

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