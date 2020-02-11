مسرور البارزاني والحكيم يؤكدان أهمية تشكيل حكومة تحظى بثقة العراقيين

2020/02/11 | 16:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، ووزير الخارجية محمد علي الحكيم، مستجدات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية.

وأكد الجانبان خلال استقبال البارزاني، الحكيم في أربيل، على أهمية استقرار الأوضاع في البلاد، وتشكيل حكومة تمثل جميع الأطراف وتحظى بثقة غالبية العراقيين، مشددين على ضرورة أن تكون للحكومة المقبلة، علاقات جيدة مع الإقليم ودول الجوار والمجتمع الدولي، فيما لفت البارزاني الى دعمه حكومة تلتزم بالحقوق الدستورية لإقليم كردستان.

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