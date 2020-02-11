هيئة النزاهة: ضبط مسؤول وموظف بهيئة الآثار متلبسين بالرشوة

2020/02/11 | 16:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة، عن ضبطها مسؤولا في هيئة الآثار والتراث، متلبساً بتلقي الرشوة.

وأوضحت الهيئة في بيان، ان ملاكاتها تمكنت من ضبط مدير القسم القانوني، في الهيئة العامة للآثار والتراث، بصحبة موظف آخر فيها، بالجرم المشهود لتسلُّمهما مبلغ اثني عشر ألف دولار أمريكي، مقابل قيامهما بتغيير الكشف الخاص بأحد المباني الأثرية، وتقديم كشفٍ جديدٍ بغية قيام الدائرة القانونية بسحب الشكوى المُقدَّمة من قبلها، أمام محكمة غسل الأموال والجريمة المنظمة، بحقِّ مالك عقار المبنى الأثري، وغلق التحقيق معه، مشيرة الى تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبلغ المضبوط، وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، الذي قرَّر توقيف المتهمين.

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