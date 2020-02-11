العراق يشهد الليلة ظاهرة “نادرة” هي الأولى من نوعها

2020/02/11 | 16:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بعد تساقط وهطول تاريخي للثلوج في العراق ليلة البارحة وفجر اليوم الثلاثاء تشهد البلاد ظاهرة هي الاولى من نوعها.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية ي منشور على صفحته في الفيسبوك “نشهد حاليا ظاهرة هي الأولى من نوعها هذا العقد وهي ظاهرة القمر الثلجي العملاق التي تحدث عندما يكون القمر مكتملا وفي أقرب […]

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