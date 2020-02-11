التخطيط تصادق على مشروع الحبانية الجديدة

2020/02/11 | 16:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} أعلن السيد وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، اليوم الثلاثاء، عن المصادقة النهائية على مشروع مدينة الحبانية الجديدة والذي يُعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في العراق، والتي ستضم مصانع صديقة للبيئة، وجامعات ومعاهد حديثة، ومراكز تدريب وتطوير متخصصة، وعدد من الفنادق والمرافق الترفيهية والملاعب الرياضية.وأكد الدكتور نوري الدليمي خلال استقباله السيد "جونغ مون" رئيس مجموعة "تراك" الكورية الجنوبية، التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لتوفير الظروف اللازمة للعمل، مبيناً حرص الحكومة العراقية على دعم الاستثمارات الأجنبية، لاسيما للشركات التي تساهم في تطوير القدرات الوطنية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة التي أعدتها في إطار سياسة تحقيق التنمية المكانية؛ لتوفير بيئة استثمارية في عموم المحافظات.

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