نائب عن سائرون :

2020/02/11 | 16:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي، اليوم الثلاثاء، عن صدور اوامر ادارية "غير قانونية" عن بعض وزراء حكومة عادل عبد المهدي تقضي بتكليف عدد من المدراء العامين والمعاونين في وزاراتهم "خارج الضوابط"، واصفا تلك الاوامر بانها "غير قانونية" كونها صدرت عن حكومة مستقيلة.

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