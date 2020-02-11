2020/02/11 | 16:07 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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شباب ٌ يقومون بتنظيف ساحة اعتصام الديوانية رغم مشاق العمل، لأنهم يعتبرون ساحة الاعتصام بيتهم الثاني وفيها انطلاق شرارة انتفاضتهم على الواقع السيء الذي يعيشونه.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أم صالح تقود شباب ساحة اعتصام الديواينة | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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