أم صالح تقود شباب ساحة اعتصام الديواينة | تقرير

2020/02/11 | 16:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شباب ٌ يقومون بتنظيف ساحة اعتصام الديوانية رغم مشاق العمل، لأنهم يعتبرون ساحة الاعتصام بيتهم الثاني وفيها انطلاق شرارة انتفاضتهم على الواقع السيء الذي يعيشونه.

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