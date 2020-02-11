الهجوم الإيراني على “عين الأسد” تسبب بارتجاج دماغ الجنود الأميركيين

2020/02/11 | 16:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلن وزارة الدفاع الأميركية “#البنتاغون”، أن عدد العسكريين الأميركيين الذين أصيبوا بارتجاج في الدماغ، جرّاء #الصواريخ_البالستية التي أطلقتها #إيران على قاعدة #عين_الأسد في غرب العراق، مطلع […]

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