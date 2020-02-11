الرئيس الصيني يرتدي

2020/02/11 | 16:15 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، الاثنين، ضرورة النصر الحاسم في حرب الشعب ضد مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وزارالرئيس الصينيمرتديا قناعا طبيا، مجمعا ومستشفى ومركزا محليا، للسيطرة على كورونا والوقاية منه فيبكين.وقال شي " إن الوضع في الوقت الحالي لا يز...

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