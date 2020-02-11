2020/02/11 | 16:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير التجارة ورئيس لجنة التسويق العليا محمد هاشم العاني، اليوم الثلاثاء، أن الأسواق المركزية أحيلت الى الاستثمار لإعادة الحركة التجارية فيها، فيما أشار إلى وجود خطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمعظم مواد البطاقة التموينية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التجارة: الحركة ستعود للأسواق المركزية وخطط لتوفير مواد البطاقة محليا ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التجارة: الحركة ستعود للأسواق المركزية وخطط لتوفير مواد البطاقة محليا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).