2020/02/11 | 16:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت- وكالات أعلن الصليب الأحمر اللبناني إصابة أكثر من 250 شخصا خلال تظاهرات شهدتها شوارع مؤدية إلى مقر البرلمان وسط بيروت، الثلاثاء.وتجمع المتظاهرون احتجاجا على انعقاد جلسة نيابية لمناقشة البيان الوزاري للحكومة تمهيدا لمنحها الثقة، واندلعت مواجهات بينهم وبين … Readmore

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