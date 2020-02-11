الكمارك تعلن أتلاف مواد غذائية في مديرية المنطقة الوسطى

2020/02/11 | 16:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، إتلاف مواد غذائية ( زيت الزيتون علامة جبل عفرين ) منتهية الصلاحية في مديرية جمرك المنطقة الوسطى .واضافت الهيئة في بيان تلقت”العهد نيوز” ، نسخة منه، ان “عملية الاتلاف تمت من قبل لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض مع الجهات الساندة العاملة في المديرية” .وأكدت […]

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