المالية النيابية تخاطب حكومة كردستان: سيطروا على خروقات المنافذ الحدودية

2020/02/11 | 16:32 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، تحوّل العراق من مستورد الى مصدر للعديد من المنتجات الغذائية ...

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