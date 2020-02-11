2020/02/11 | 16:32 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المالية النيابية تخاطب حكومة كردستان: سيطروا على خروقات المنافذ الحدودية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
أعلنت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، تحوّل العراق من مستورد الى مصدر للعديد من المنتجات الغذائية ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المالية النيابية تخاطب حكومة كردستان: سيطروا على خروقات المنافذ الحدودية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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