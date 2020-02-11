الكعبي يوعز بتشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة لتضمين مقترحات في قانون الضمان الصحي

2020/02/11 | 16:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اوعو نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة مشتركة بين الصحة النيابية ووزارة الصحة والنقابات لتضمين المقترحات الخاصة بقانون الضمان الصحي بمدة اقصاها اسبوعين.

وقال المكتب الاعلامي للكعبي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "الكعبي ترأس اجتماعا للجنة الصحة والبيئة النيابية لمناقشة استكمال تشريع قانون الضمان الصحي، بحضور وكلاء وزارة الصحة ونقباء الأطباء والصيادلة واطباء الاسنان ومدير هيئة المراكز التخصصية وعدد من المسؤولين في الوزارة".

وبين الكعبي بحسب البيان ان "الهدف من اقرار القانون هو تحسين الخدمة الطبية والرعاية الصحية في البلاد والمساهمة في تخفيف الاعباء المادية عن كاهل المواطن العراقي واصحاب الدخل المحدود الذي باتوا يلجؤون الى المستشفيات الخاصة في داخل وخارج البلد طيلة السنوات السابقة ، مبينا ان القانون سيضع سياسة عامة للقطاع الصحي والبيئي في البلد الذي يعاني من خلل ونقص في قلة الموارد المادية المخصصة في الموازنة".

ودعا الى "اهمية توفير بيئة مناسبة وبنى تحتية صحية تسهم في تطبيق كافة مواده وتسهل مهمة القائمين على تنفيذه بالشكل الرصين"، موعزا بـ"تشكيل لجنة مشتركة بين لجنة الصحة والبيئة ، ووزارة الصحة والنقابات المعنية " الاطباء ، اطباء الاسنان ، الصيادلة لغرض تضمين الملاحظات والمقترحات الخاصة بقانون الضمان الصحي ، على ان تستكمل اعمالها وتوصياتها بمدة اقصاها اسبوعين من تاريخ اليوم ، مستدركاً ان حسم تشريع القانون في الفصل التشريعي المقبل ضرورة لابد منها".

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